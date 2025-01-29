В Кремле назвали важными контакты российской делегации с новыми властями Сирии

«Это важная поездка, важные контакты, потому что необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями, чем мы занимаемся и будем заниматься дальше», — отметил он, комментируя состоявшийся накануне визит российской делегации в Дамаск.