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В Кремле назвали важными контакты российской делегации с новыми властями Сирии

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Кремль считает важными контакты российской делегации с новыми властями Сирии, диалог будет продолжен. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Это важная поездка, важные контакты, потому что необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями, чем мы занимаемся и будем заниматься дальше», — отметил он, комментируя состоявшийся накануне визит российской делегации в Дамаск.

Песков Дмитрий