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Песков рассказал об отношениях России и Белоруссии

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Отношения России и Белоруссии многопрофильные и очень тесные, это неотъемлемая часть повестки дня и президента РФ Владимира Путина, и президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Вы знаете, что российско-белорусские отношения многопрофильные, очень тесные, союзнические, поэтому это является неотъемлемой частью повестки дня и президента Путина, и президента Лукашенко», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

Лукашенко Александр
Путин Владимир
Песков Дмитрий