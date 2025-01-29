«Вы знаете, что российско-белорусские отношения многопрофильные, очень тесные, союзнические, поэтому это является неотъемлемой частью повестки дня и президента Путина, и президента Лукашенко», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Песков рассказал об отношениях России и Белоруссии
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Отношения России и Белоруссии многопрофильные и очень тесные, это неотъемлемая часть повестки дня и президента РФ Владимира Путина, и президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.