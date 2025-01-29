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Песков отреагировал на просьбу новых властей Сирии о компенсациях от России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает важной поездку делегации МИД в Сирию. Он подчеркнул, что Москве необходимо выстраивать и поддерживать диалог с новой властью в Дамаске.

Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение сирийского агентства Sana, что новые власти страны попросили от России компенсации «для восстановления доверия». «Я оставляю без комментариев. Будем продолжать диалог с сирийскими властями», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

В Дамаске накануне, 28 января, прошли переговоры между российской межведомственной делегацией и главой администрации Сирии Ахмедом аш-Шараа. Встреча длилась около трех часов.

По итогам переговоров заместитель главы МИД России Михаил Богданов сказал, что изменений в российском присутствии в Сирии нет. SANA писало, что в ходе диалога «была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление».

Песков Дмитрий