Песков отреагировал на просьбу новых властей Сирии о компенсациях от России

По итогам переговоров заместитель главы МИД России Михаил Богданов сказал, что изменений в российском присутствии в Сирии нет. SANA писало, что в ходе диалога «была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление».