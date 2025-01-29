Кишинев и Тирасполь подписали контракт займа на 3 миллиона кубометров газа

Поставки голубого топлива на левый берег Днестра будут осуществляться на основании заявок, поступающих от ООО «Тираспольтрансгаз».
В Тирасполе приветствовали «намерение ЕС предоставить экстренный финансовый грант для оказания краткосрочной поддержки», но вместе с тем призвали срочно провести встречу с участием специалистов в энергетике обоих берегов Днестра.
В связи с отсутствием точных сведений о параметрах этой поддержки, а также на фоне интерпретаций отдельных должностных лиц Молдовы, противоречащих содержанию ранее полученного письма политпредставителя Молдовы, приднестровская сторона обратилась со встречной инициативой о скорейшем проведении встречи специалистов.
Согласно условиям договора, указанный объем природного газа должен быть возвращен до 1 марта 2025 года.