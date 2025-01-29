Кишинев и Тирасполь подписали контракт займа на 3 миллиона кубометров газа

В связи с отсутствием точных сведений о параметрах этой поддержки, а также на фоне интерпретаций отдельных должностных лиц Молдовы, противоречащих содержанию ранее полученного письма политпредставителя Молдовы, приднестровская сторона обратилась со встречной инициативой о скорейшем проведении встречи специалистов.