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Кишинев и Тирасполь подписали контракт займа на 3 миллиона кубометров газа

КИШИНЕВ, 29 янв Sputnik. АО «Молдовагаз» и ООО «Тираспольтрансгаз» подписали контракт займа трех миллионов метров кубических природного газа. Как сообщил глава административного совета «Молдовагаза» Вадим Чебан, договор заколючен для поддержки функциональности газовой системы левого берега Днестра.

Источник: Sputnik.md

Поставки голубого топлива на левый берег Днестра будут осуществляться на основании заявок, поступающих от ООО «Тираспольтрансгаз».

В Тирасполе приветствовали «намерение ЕС предоставить экстренный финансовый грант для оказания краткосрочной поддержки», но вместе с тем призвали срочно провести встречу с участием специалистов в энергетике обоих берегов Днестра.

В связи с отсутствием точных сведений о параметрах этой поддержки, а также на фоне интерпретаций отдельных должностных лиц Молдовы, противоречащих содержанию ранее полученного письма политпредставителя Молдовы, приднестровская сторона обратилась со встречной инициативой о скорейшем проведении встречи специалистов.

говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Приднестровья

Согласно условиям договора, указанный объем природного газа должен быть возвращен до 1 марта 2025 года.

энергетика