Губернатор Омской области Хоценко посетил завод по производству измерительных приборов

Виталий Хоценко также осмотрел конструкторское бюро и сборочные участки, где ведется разработка новой техники и внедрение принципов бережливого производства. Завод гордится трудовыми династиями и поддерживает работников, вернувшихся после службы в зоне специальной военной операции, сохраняя за ними рабочие места.