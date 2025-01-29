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Губернатор Омской области Хоценко посетил завод по производству измерительных приборов

Виталий Хоценко посетил омский завод «Электроточприбор», специализирующийся на производстве измерительных приборов, газоаналитического оборудования и светотехники.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Губернатору продемонстрировали инновационные решения в области безопасности для горнодобывающей промышленности, включая светильники с видеорегистратором и сигнализатором метана, а также газоанализатор «Спутник-2», оснащенный шестью датчиками для безопасности шахтеров.

Виталий Хоценко также осмотрел конструкторское бюро и сборочные участки, где ведется разработка новой техники и внедрение принципов бережливого производства. Завод гордится трудовыми династиями и поддерживает работников, вернувшихся после службы в зоне специальной военной операции, сохраняя за ними рабочие места.

«На предприятии созданы достойные условия труда. Производство постоянно модернизируется. Важно, что за ребятами, которые ушли с предприятия на СВО, сохранены их рабочие места. Также завод готов участвовать в трудоустройстве и обучении ветеранов специальной военной операции», — прокомментировал губернатор.