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Politico: Франция обдумывает возможность отправки войск в Гренландию

Франция обсудила с Данией отправку войск в Гренландию в ответ на неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать датскую территорию, заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В интервью французской радиостанции Sud Radio Барро, отвечая на вопрос о призывах направить войска ЕС в Гренландию, сказал, что Франция «начала обсуждать развертывание войск с Данией», но «Дания не желает» обдумывать эту идею, говорится пишет Politico.

Если Дания попросит о помощи, Франция отзовется. Европейские границы суверенны, будь то север, юг, восток или запад… никто не может позволить себе нарушать наши границы.

Жан-Ноэль Барро
министр иностранных дел Франции

Он также сказал, что во время встречи министров иностранных дел Евросоюза, которая состоялась в понедельник в Брюсселе, его коллеги выразили «очень сильную поддержку» Копенгагену и «готовы рассмотреть отправку войск» в случае необходимости.

Комментарии Барро прозвучали в то время, когда датский премьер-министр Метте Фредериксен совершала молниеносный тур по европейским столицам, чтобы заручиться поддержкой союзников в борьбе с Трампом. Во вторник Фредериксен провела встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, а в среду встретилась с генсекретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

ЕС