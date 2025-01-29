Politico: Франция обдумывает возможность отправки войск в Гренландию

Если Дания попросит о помощи, Франция отзовется. Европейские границы суверенны, будь то север, юг, восток или запад… никто не может позволить себе нарушать наши границы.
Он также сказал, что во время встречи министров иностранных дел Евросоюза, которая состоялась в понедельник в Брюсселе, его коллеги выразили «очень сильную поддержку» Копенгагену и «готовы рассмотреть отправку войск» в случае необходимости.
Комментарии Барро прозвучали в то время, когда датский премьер-министр Метте Фредериксен совершала молниеносный тур по европейским столицам, чтобы заручиться поддержкой союзников в борьбе с Трампом. Во вторник Фредериксен провела встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, а в среду встретилась с генсекретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.