Politico: Франция обдумывает возможность отправки войск в Гренландию

Комментарии Барро прозвучали в то время, когда датский премьер-министр Метте Фредериксен совершала молниеносный тур по европейским столицам, чтобы заручиться поддержкой союзников в борьбе с Трампом. Во вторник Фредериксен провела встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, а в среду встретилась с генсекретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.