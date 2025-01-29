Теперь все по-новому: какие законы вступают в силу с 1 февраля. Список

Индексация маткапитала и пособий.
С 1 февраля произойдет индексация более 40 различных выплат и пособий на уровень фактической инфляции, составившей 9,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на недавнем совещании с президентом Владимиром Путиным, передает «Парламентская газета» (18+). В числе индексируемых пособий — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, а также выплаты ветеранам.
Кроме того, в этом году расширен перечень выплат, подлежащих ежегодной индексации: теперь увеличенные суммы будут получать и родители детей с инвалидностью, а также инвалиды с детства первой группы. С 1 февраля сумма пособия на таких детей составит 10 950 рублей. Что касается материнского капитала, он также вырастет на 9,5% — маткапитал на второго ребенка достигнет 912,2 тысячи рублей, а на первого ребенка составит 690 266,95 рубля. Семьи, имеющие сертификат на первого ребенка, смогут получить дополнительно почти 222 тысячи рублей при рождении второго малыша.
Пересчет доплат к пенсиям для летчиков и шахтеров.
Также с 1 февраля увеличатся ежемесячные надбавки к пенсии для членов летных экипажей самолетов гражданской авиации и работников угольной промышленности. Размер этих доплат может варьироваться и зависит от стажа работы и среднемесячного заработка, что подкреплено действующим законодательством.
Новые правила для мигрантов.
С 5 февраля вступит в силу ряд изменений в законодательстве, касающихся мигрантов. Теперь решения о выдворении лиц, находящихся в стране нелегально, сможет принимать не только суд, но и полиция. Кроме того, для нелегальных мигрантов будет установлен режим высылки, который ограничивает их возможность заключать браки, регистрировать бизнес и получать банковские услуги.
Поддержка креативных индустрий.
С 5 февраля также начнется поддержка креативных индустрий как отдельного сектора экономики. Юридические и физические лица, работающие в этой сфере, смогут получать финансовую и имущественную помощь от государства. Креативные индустрии включают в себя IT-сектор, кинематограф, архитектуру и другие области, связанные с созданием и распространением уникального продукта.
Создание института наставничества.
Наконец, с 5 февраля в России вступает в действие закон, который создает институт наставничества для профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Наставниками могут стать как специалисты, так и благотворительные организации. Министерство просвещения России будет формировать реестры наставников, которые должны пройти специальную подготовку.
Эти изменения касаются многих аспектов жизни российских граждан и направлены на улучшение социальной и правовой среды в стране.