Теперь все по-новому: какие законы вступают в силу с 1 февраля. Список

Кроме того, в этом году расширен перечень выплат, подлежащих ежегодной индексации: теперь увеличенные суммы будут получать и родители детей с инвалидностью, а также инвалиды с детства первой группы. С 1 февраля сумма пособия на таких детей составит 10 950 рублей. Что касается материнского капитала, он также вырастет на 9,5% — маткапитал на второго ребенка достигнет 912,2 тысячи рублей, а на первого ребенка составит 690 266,95 рубля. Семьи, имеющие сертификат на первого ребенка, смогут получить дополнительно почти 222 тысячи рублей при рождении второго малыша.