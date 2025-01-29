Песков: визит Лукашенко в Россию пока не запланирован

Пока в графике нет этого визита.
Ранее Лукашенко заявил о том, что первый официальный визит в случае своей победы на выборах совершит в Москву. Также в течение года белорусский лидер планирует посетить КНДР и Китай.
Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу с переизбранием на высший государственный пост. Лидеры двух государств провели телефонный разговор.
Пресс-служба Кремля также сообщила, что президент РФ направил белорусскому лидеру телеграмму с поздравлением. Путин отдельно подчеркнул, что президент Беларуси всегда является желанным гостем на российской земле, и, как ранее было условлено, Лукашенко ждут в скором времени в Москве.
Выборы в Беларуси
Основной день голосования на президентских выборах в республике состоялся в воскресенье, 26 января. По данным ЦИК, явка на выборах составила 85,69%.
После обработки всех бюллетеней действующий глава государства набрал 86,82% голосов избирателей, Сергей Сыранков (КПБ) — 3,21%, Олег Гайдукевич (ЛДПБ) — 2,02%, Анна Канопацкая (самовыдвиженец) — 1,86%, Александр Хижняк (РПТС) — 1,74%, против всех проголосовали 3,6% граждан.