Поводы для опасений есть: Песков о переводе стрелок «Судного дня»

Представитель Кремля прокомментировал перевод учеными стрелок так называемых часов «Судного дня».
Накануне метафорические часы перевели на 1 секунду вперед. Теперь они находятся в 89 секундах от значения ядерного катаклизма.
То, что атмосфера действительно чрезвычайно напряженная, и то, что количество конфликтов и замороженных, и нерешенных до сих пор, и горячих конфликтов зашкаливает, это действительно так. Поэтому поводы для опасений, конечно же, есть.
Что такое часы «судного дня»
Часы Судного дня впервые появились на обложке «Бюллетеня ученых-атомщиков» в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность в мире, полночь же означает момент ядерного катаклизма.
Самым спокойным был 1991 год, когда стрелки отошли от ядерного катаклизма на 17 минут. Тогда СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I).
После этого стрелки часов Судного дня неуклонно продвигались к полуночи.
В 2018 и 2019 годах находились в двух минутах до ядерного катаклизма. К слову, столько же оставалось времени и в 1953 году, когда США и СССР провели испытания водородных бомб.