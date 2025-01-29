Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Законопроект депутатов Петербурга о реновации поддержали в Госдуме

Инициативу петербургских депутатов обсудят на заседании Госдумы 18 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ поддержал законопроект депутатов из Петербурга, которые предложили внести поправки в Жилищный и Градостроительный кодексы в части комплексного развития территорий, более известного как закон о реновации. Инициативу собираются обсудить в первом чтении на заседании нижней палаты 18 февраля. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель Заксобрания Северной столицы Александр Бельский.

— Над документом работали сразу все фракции городского парламента. Мы постарались устранить спорные моменты, были предельно внимательны к соблюдению прав граждан, — отметил Бельский.

В частности, в доработанном законопроекте учли географию расселения, права инвалидов, компенсацию убытков нанимателям жилых помещений, а также урегулировали отдельные вопросы проведения общего собрания собственников о включении домов в программу реновации.