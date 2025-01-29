Законопроект депутатов Петербурга о реновации поддержали в Госдуме

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ поддержал законопроект депутатов из Петербурга, которые предложили внести поправки в Жилищный и Градостроительный кодексы в части комплексного развития территорий, более известного как закон о реновации. Инициативу собираются обсудить в первом чтении на заседании нижней палаты 18 февраля. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель Заксобрания Северной столицы Александр Бельский.