Власти Сирии попросили у России компенсации «для восстановления доверия»

До этого заместитель руководителя МИД РФ Михаил Богданов заявлял, что вопрос о соглашении об управлении портом в сирийском Тартусе, где находится база материально-технического обеспечения ВМФ России, чисто технический, стороны проведут консультации по этой ситуации.