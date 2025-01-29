Почему Илон Маск враждует с Олафом Шольцем. Хроника событий

Поддержка Маском конкурентов партии канцлера
На выборах в Бундестаг Илон Маск занял сторону конкурентов партии Шольца. В январе 2025 года бизнесмен в очередной раз выразил поддержку партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), соперничающей с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), в которую входит канцлер.
26 января американский миллиардер выступил перед сторонниками АдГ по видеосвязи, сообщает немецкий журнал Spiegel. Он пожелал участникам предвыборного собрания бороться «за великое будущее» страны и заявил, что немцам следует перестать «слишком много внимания уделять прошлой вине» и необходимо от нее избавиться.
Шольц в ответ назвал поддержку правых Маском отвратительной.
«Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией. И именно поэтому я так взбешен, что Илон Маск выступает за крайне правых, а также не реагирует должным образом на убийство немцами в прошлом стольких евреев и других людей в Европе», — цитирует канцлера Eßlinger Zeitung.
Обмен «любезностями» с оскорблениями
В начале января 2025 года Маск заявил, что только правая партия АдГ способна «спасти Германию».
В ответ 17 января Олаф Шольц назвал поддержку миллиардером правой партии во время предвыборной гонки «недопустимой», рассказало агентство Associated Press.
«Он поддерживает крайне правых по всей Европе — в Великобритании, Германии, во многих-многих других странах, — и это совершенно неприемлемо», — сказал Шольц на пресс-конференции, назвав бизнесмена угрозой демократического развития.
Маск парировал, опубликовав пост на своей странице в сети X.
«Shame on Oaf Schitz (с англ. — “Позор тебе, тупица Шиц”. — цитата по РБК)», — написал он. При этом миллиардер исковеркал фамилию канцлера, которая созвучна по произношению с английским ругательным словом shit, которое означает «дерьмо», хоть и пишется по-другому.
«Дурак» против «тролля»
Накануне Нового года Маск написал в сети X, что считает президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера «антидемократическим тираном». Такой вывод предприниматель сделал, согласившись с критикой в адрес Штайнмайера со стороны активистки Наоми Зайбт, которая выступила против требований политика не вмешиваться в немецкие выборы представителям других государств. Шольца Маск при этом обозвал «дураком».
В ответ канцлер назвал Маска троллем.
«Федеральный президент не является антидемократическим тираном, а Германия — сильная и стабильная демократия. Маск может говорить все, что хочет», — цитирует заявление Шольца немецкое издание Stern.
Призыв Маска к отставке Шольца
После теракта 20 декабря в Магдебурге, когда в толпу на ярмарке врезался на высокой скорости автомобиль, в результате чего погибли два человека, еще около 80 — пострадали, Маск обозвал Шольца и призвал его освободить место канцлера.
«Шольцу следует немедленно подать в отставку. Некомпетентный дурак», — написал Маск в соцсети Х.
Канцлер не стал пикироваться с влиятельным миллиардером.
«Сообщения из Магдебурга говорят о чем-то плохом. Мои мысли с жертвами и их семьями», — заявил Шольц и поблагодарил спасателей.
«Олаф — шут и глупец»
В ноябре 2024 года, когда стало известно о распаде правящей коалиции и открылась перспектива проведения досрочных выборов в Германии, Илон Маск оскорбил канцлера.
«Olaf ist ein Narr», — написал он на немецком в соцсети Х. Перевести текст можно как «Олаф-шут» или «Олаф — глупец».
Шольц первоначально дал понять, что слова американского бизнесмена его никак не задели.
«В мире, в котором мы живем, интернет-компании не являются органами государства. Поэтому я вовсе никак не принял это к сведению», — ответил Шольц на вопрос журналистов на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, передают «РИА Новости».
Канцлер с иронией заметил, что комментарий Илона Маска — знак внимания с его стороны. Шольц подчеркнул, что это «делает ему честь» (цитата по Frankfurter Rundschau).
Требование Маска разобраться с немецким комиком
В июле 2024 года после покушения на Трампа в США во время предвыборного выступления, немецкий юморист Эль Хотц во время выступления пожелал смерти кандидату на пост президента Штатов и выразил надежду, что Илона Маска тоже убьют.
На странную речь отреагировала пользовательница сети X. Она опубликовала возмущенный пост, в котором рассказала назвала Эль Хотца «немецким провластным комиком» и обратила внимание на его кровожадные желания.
Илон Маск пост заметил и опубликовал комментарий, в котором призвал канцлера Германии к призвать комика к ответственности.
«Кто-то, желающий смерти ведущему кандидату в президенты США и мне, получает за это деньги от правительства Германии? Бундесканцлер Шольц, что это?», — цитирует миллиардера РБК.
Шольц вопросы Маска проигнорировал, вероятно, посчитав их риторическими.