Почему Илон Маск враждует с Олафом Шольцем. Хроника событий

«Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией. И именно поэтому я так взбешен, что Илон Маск выступает за крайне правых, а также не реагирует должным образом на убийство немцами в прошлом стольких евреев и других людей в Европе», — цитирует канцлера Eßlinger Zeitung.