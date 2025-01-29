Отношения с Сирией, санкции ЕС и «Часы Судного дня». Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин в среду проведет в Кремле рабочую встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым.
О санкциях
Кремль не считает возможным комментировать новые ограничительные меры Евросоюза в отношении России до их официального принятия: «Мы внимательно за этим следим, но до того, как это формализовано, мы вряд ли, наверное, можем комментировать, [давать] прогнозы».
Россия принимает меры для минимизации последствий западных санкций для отечественного рынка энергоносителей.
О переводе «Часов Судного дня»
Перевод стрелки «Часов Судного дня» является отражением напряженности в мире, «поводы для опасений, конечно же, есть».
О возможности визита Лукашенко в Россию
Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию после его переизбрания пока не запланирован.
Об отношениях с Сирией
Кремль считает важными контакты российской делегации с новыми властями Сирии: «Необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями, чем мы занимаемся и будем заниматься дальше».
Кремль не комментирует требования новых властей Сирии выдать бывшего президента страны Башара Асада.
О заявлении Такера Карлсона
Кремль не комментирует заявление американского журналиста Карлсона о якобы готовившемся покушении на Путина: «Мы не совсем понимаем, что имел в виду Карлсон, когда об этом говорил. Он не привел никаких доказательств, поэтому я не могу комментировать сказанное им, потому что непонятно, что имелось в виду».
Кремль призвал не верить на слово бездоказательной информации, от кого бы она не исходила.
О протестах в Сербии
Белград не обращался к Москве за поддержкой в связи с протестами в Сербии и способен «самостоятельно разобраться со всеми проблемами».
Россия дорожит дружбой с Сербией и желает ей как можно скорее урегулировать все проблемы.