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Отношения с Сирией, санкции ЕС и «Часы Судного дня». Темы брифинга Пескова

Перевод стрелки Часов Судного дня, новые европейские санкции против России и контакты с новыми властями Сирии стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин в среду проведет в Кремле рабочую встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

О санкциях

Кремль не считает возможным комментировать новые ограничительные меры Евросоюза в отношении России до их официального принятия: «Мы внимательно за этим следим, но до того, как это формализовано, мы вряд ли, наверное, можем комментировать, [давать] прогнозы».

Россия принимает меры для минимизации последствий западных санкций для отечественного рынка энергоносителей.

О переводе «Часов Судного дня»

Перевод стрелки «Часов Судного дня» является отражением напряженности в мире, «поводы для опасений, конечно же, есть».

О возможности визита Лукашенко в Россию

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию после его переизбрания пока не запланирован.

Об отношениях с Сирией

Кремль считает важными контакты российской делегации с новыми властями Сирии: «Необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями, чем мы занимаемся и будем заниматься дальше».

Кремль не комментирует требования новых властей Сирии выдать бывшего президента страны Башара Асада.

О заявлении Такера Карлсона

Кремль не комментирует заявление американского журналиста Карлсона о якобы готовившемся покушении на Путина: «Мы не совсем понимаем, что имел в виду Карлсон, когда об этом говорил. Он не привел никаких доказательств, поэтому я не могу комментировать сказанное им, потому что непонятно, что имелось в виду».

Кремль призвал не верить на слово бездоказательной информации, от кого бы она не исходила.

О протестах в Сербии

Белград не обращался к Москве за поддержкой в связи с протестами в Сербии и способен «самостоятельно разобраться со всеми проблемами».

Россия дорожит дружбой с Сербией и желает ей как можно скорее урегулировать все проблемы.

Песков Дмитрий