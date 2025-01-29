Отношения с Сирией, санкции ЕС и «Часы Судного дня». Темы брифинга Пескова

Кремль не комментирует заявление американского журналиста Карлсона о якобы готовившемся покушении на Путина: «Мы не совсем понимаем, что имел в виду Карлсон, когда об этом говорил. Он не привел никаких доказательств, поэтому я не могу комментировать сказанное им, потому что непонятно, что имелось в виду».