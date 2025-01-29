Квартира Зеленского и «Вилла Елена»: Крым продал дома украинских богачей

По словам Кулинич, в 2024 году заключена тысяча договоров аренды, что в два с половиной раза превышает количество за 2023 год. Соответственно, рост доходов от сдачи в аренду имущества также возрос и составляет в 2024 году 938 миллионов рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2023 году.