Квартира Зеленского и «Вилла Елена»: Крым продал дома украинских богачей

«В числе реализованных объектов такие, как квартира Зеленского в Ялте, недвижимое имущество “Виллы Елены”, торгового комплекса “Бакалея”, отеля “Тысяча и одна ночь” в Ялте, гостиницы “Европа” в городском округе Алушта и ряд других объектов», — перечислила она.
В 2024 году в перечень национализированного имущества иностранных граждан, поддерживающих агрессию против России, включено 1200 объектов, всего с 2022 года в этом списке — более 3500 объектов.
За счет национализации в 2024 году состав имущественного комплекса Распорядительной дирекции имущества Республики Крым пополнился целым рядом специфических объектов, таких, как продуктовые базы, торговые центры, офисные помещения, кинотеатры — всего около 1000 адресов. На всех этих объектах были арендаторы имущества, с которыми были либо перезаключены договоры, либо право аренды было выставлено на аукцион.
По словам Кулинич, в 2024 году заключена тысяча договоров аренды, что в два с половиной раза превышает количество за 2023 год. Соответственно, рост доходов от сдачи в аренду имущества также возрос и составляет в 2024 году 938 миллионов рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2023 году.
Доходы от аренды увеличились также в результате работы в суде — министерством было направлено более пятисот претензий недобросовестным арендаторам. Они либо совсем не платили за аренду, либо размер оплаты был значительно ниже рыночной.
Национализация в Крыму.
В феврале 2023 года депутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.
В декабре 2023 года глава республики Сергей Аксенов заявил, что доход Крыма от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков составил порядка 2,3 миллиарда рублей.
Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы «Лондон» и «Отель 1001 ночь», парк-отель «Марат» в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети «Эпицентр» (ООО «РусЛайн Ко»).
Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей.
В мае текущего года на торги был выставлен национализированный отель «Вилла Елена» в Ялте, который ранее принадлежал литовскому бизнесмену Коласу Игорису.