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В Приднестровье поддержали решение ЕС предоставить экстренный грант

ТИРАСПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для поддержки непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в период энергетического кризиса, сообщает пресс-служба приднестровского МИД.

Источник: © РИА Новости

«Приднестровье приветствует намерение ЕС предоставить экстренный финансовый грант для оказания краткосрочной поддержки республике в обстоятельствах гуманитарно-энергетического кризиса», — говорится в сообщении.

После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

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