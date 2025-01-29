Спикер Бельский предложил переместить курьеров на электровелосипедах на дороги

В пресс-службе комитета по транспорту на запрос «Ъ-СПб» ранее сообщили, что движение курьеров на электровелосипедах на сегодня регулируется ПДД. Это значит, что они могут передвигаться по тротуарам наравне с обычными велосипедистами. Однако господин Бельский считает, что этот вопрос следует урегулировать, в том числе на федеральном уровне.