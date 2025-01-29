Молдавия утвердила программу партнерства с НАТО

«Программа партнерства с НАТО принята единогласно», — сказал Речан на заседании кабмина, прямая трансляция которого ведется на правительственной странице в соцсети Facebook*.
В программе главной ее целью прописано обеспечение единства действий, согласованности и более интегрированного управления гражданскими и военными программами партнерства НАТО с Молдавией. «Республика Молдова внедряет евроатлантические стандарты в институты обороны и безопасности, укрепляет свой оборонный потенциал и повышает оперативную совместимость с партнерами и союзниками по НАТО… Расширяют сотрудничество в борьбе с общими вызовами безопасности», — говорится в программе о ее стратегических целях.
В документе между тем оговаривается, что двустороннее партнерство Молдавии с НАТО развивается на основе поддержки суверенитета и территориальной целостности и при полном уважении конституционного нейтралитета республики.
«Власти Молдовы намерены реализовать данную программу для продвижения процесса реформирования и модернизации сектора безопасности и обороны в соответствии с новыми разработками и требованиями современной обстановки безопасности, повышения национальной устойчивости, развития необходимого потенциала для решения новых задач и укрепления безопасности… В то же время Республика Молдова полна решимости увеличить свой вклад в обеспечение безопасности и стабильности в регионе, на европейском континенте и на международной арене», — поясняется в документе.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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