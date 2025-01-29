Анна Урусова из Самары перешла на работу в Курскую область

Анна Урусова ранее трудилась в правительстве Самарской области. В мае 2023 г. она исполняла обязанности министра строительства Самарской области. До этого она была замглавы ведомства.
Проработала главой министерства в 63 регионе Урусова недолго — уже через пару дней появились сообщения, что временным руководителем министерства стал Вадим Чекмарев.
Напомним, в начале декабря 2024 г. депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области. А в январе 2025 г. советником врио губернатора Самарской области стала экс-депутат самарской гордумы Олеся Дворцова.