Губернатор оценил работу мэрии Новосибирска под руководством Кудрявцева

В 2025 году Новосибирск продолжит свое развитие, опираясь на потребности горожан и укрепляя позиции в различных сферах. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Максим Кудрявцев совместно определили ключевые направления, которые станут приоритетными для городской власти.
В 2024 году мэрия Новосибирска кардинально пересмотрела подходы к уборке и содержанию города, ремонту дорог и благоустройству территорий. Все дорожные службы теперь подчиняются районным администрациям, а количество рабочих увеличилось в 2,5 раза.
Губернатор высоко оценил изменения, которые произошли в городе под руководством мэра. Одним из результатов совместной работы городской администрации и областного правительства стало увеличение бюджета Новосибирска. В 2014 году он впервые превысил 100 миллиардов рублей.
В 2025 году особое внимание будет уделено поддержке участников СВО и их семей, подчеркнул мэр. Так, в январе в Дзержинском районе открылся уже второй центр для реабилитации наших защитников.
Традиционно, большая часть расходов городского бюджета направляется на образование. В 2024 году эта сумма превысила 51 миллиард рублей. В планах на этот год — создать не менее 2 тысяч мест в образовательных учреждениях.
2024 год стал рекордным для Новосибирска по количеству отремонтированных дорог. В нормативное состояние было приведено почти 115 километров, что в 1,7 раза больше, чем в предыдущем году.
В 2025 году одной из самых ответственных задач станет продолжение ремонта Октябрьского и Димитровского мостов. Кудрявцев уверен, что необходимо сделать все возможное, чтобы работы по ремонту мостов доставили как можно меньше неудобств жителям.
Развитие общественного транспорта также остается важным направлением. В прошлом году Новосибирск получил 169 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом, власти также продолжают модернизацию трамвайного парка. Кроме того, было закуплено пять пятивагонных составов для новосибирского метрополитена. Еще один приоритет — продление Дзержинской линии метро.