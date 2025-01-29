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В Татарстане предприятиям запретили до конца года привлекать к труду иностранцев

В этот список вошли ряд сфер деятельности.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане хозяйственным предприятиям запретили до конца года привлекать к труду иностранцев. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.

Речь идет о иностранцах, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов к работе в десяти сферах экономической деятельности. В этот список вошли сферы перевозки опасных грузов, такси и услуги арендованных легковых авто с водителем, финансовая деятельность, страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов. В связи с этим организациям необходимо привести свой штат в соответствии с указом в течение трех месяцев после вступления документа в силу. Это произойдет в течение десяти дней с момента опубликования.

Напомним, в Татарстане работают более 49 тысяч мигрантов. При этом региону не хватает 37 тысяч сотрудников. К тому же в Казани предложили создать курсы для детей мигрантов по изучению русского языка. В школах городах на данный момент учатся 2,1 тысячи детей иностранцев.

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