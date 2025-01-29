В Татарстане предприятиям запретили до конца года привлекать к труду иностранцев

Речь идет о иностранцах, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов к работе в десяти сферах экономической деятельности. В этот список вошли сферы перевозки опасных грузов, такси и услуги арендованных легковых авто с водителем, финансовая деятельность, страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов. В связи с этим организациям необходимо привести свой штат в соответствии с указом в течение трех месяцев после вступления документа в силу. Это произойдет в течение десяти дней с момента опубликования.