Муравейко: система обороны страны приобретает всенародный характер

«Сегодня на территории Гомельской области мы видим не что иное, как придание системе обороны страны всенародного и всеобщего характера. Это связано с тем, что сегодня население активно подключается к вопросам обеспечения безопасности и должной обороны страны. Людям небезразлично, как будут защищать их дома, их населенные пункты, как будет обеспечена безопасность семей. И этот порыв патриотический — не что иное, как развитие нашей системы территориальной обороны, которая является основной частью обеспечения безопасности и защиты государства. На территории Гомельской области впервые в текущем году проводится сбор подразделений территориальных войск, в рамках которого отрабатываются такие важные вопросы, как противодействие диверсионно-разведывательным группам противника, выявление и ведение разведки в тяжелой лесисто-болотистой местности, создание системы инженерных заграждений и их содержание, а также инженерное оборудование, фортификация основных оборонительных рубежей и позиций», — подчеркнул Павел Муравейко.