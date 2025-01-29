Муравейко: система обороны страны приобретает всенародный характер

Тактическое учение с силами территориальной обороны Гомельского района проходит в эти дни в юго-восточном регионе. В нем задействованы воинские части и подразделения территориальных войск совместно с инженерными подразделениями ВС.
«Сегодня на территории Гомельской области мы видим не что иное, как придание системе обороны страны всенародного и всеобщего характера. Это связано с тем, что сегодня население активно подключается к вопросам обеспечения безопасности и должной обороны страны. Людям небезразлично, как будут защищать их дома, их населенные пункты, как будет обеспечена безопасность семей. И этот порыв патриотический — не что иное, как развитие нашей системы территориальной обороны, которая является основной частью обеспечения безопасности и защиты государства. На территории Гомельской области впервые в текущем году проводится сбор подразделений территориальных войск, в рамках которого отрабатываются такие важные вопросы, как противодействие диверсионно-разведывательным группам противника, выявление и ведение разведки в тяжелой лесисто-болотистой местности, создание системы инженерных заграждений и их содержание, а также инженерное оборудование, фортификация основных оборонительных рубежей и позиций», — подчеркнул Павел Муравейко.
Начальник генштаба ВС отметил, что руководство юго-восточного региона активно включено и погружено в данную проблематику. «И это связано не с тем, что здесь рядом Украина, а с тем, что народ объективно понимает, что свою страну надо защищать. Сегодня руководитель области, его заместители и руководители районов глубоко прониклись данной проблематикой, изучают вопросы территориальной обороны. Они активно участвуют в процессе создания, развертывания обеспечения территориальных войск. Это очень важно, ведь армии выигрывают сражения, а войны побеждает народ. Поэтому сегодня я без всякого преувеличения могу сказать, что уровень патриотизма, чувства сопричастности нашего населения к обеспечению безопасности страны очень высок. Фактически можно говорить с уверенностью, что наш народ готов к защите своей земли», — заключил он.