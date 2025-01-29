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Глава Башкирии расширил список получателей допвыплат среди правоохранителей

Документ вступил в силу с 1 января 2025 года.

Источник: freepik.com

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о социальной поддержке правоохранителей. Новая версия опубликована на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу речь идет о ежеквартальных выплатах сотрудникам ведомств.

Ранее такая поддержка была положена сотрудникам МВД республики, Уфимского управления транспортной полиции, а также Росгвардии. Поправками в список получателей включены отдельные специалисты Управления федеральной службы исполнения наказаний в регионе. Это сотрудники на должностях младшего начальствующего состава. С января 2025 года сумма выплаты утверждена в размере 10 тыс. рублей.

экономика