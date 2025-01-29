Юрий Слюсарь: Спортобъекты нужно включать в проекты по развитию инфраструктуры Ростова

«По объектам спортивной инфраструктуры, также как и по школам, и по объектам медицины, нужно при согласовании проектов комплексного развития территорий, при выдаче разрешения на строительство того или иного жилищного комплекса обязательно учитывать требование к инвестору о создании спортивной инфраструктуры. Так, чтобы это было и спроектировано, и профинансировано. Мы, выходя на экономические отношения с инвесторами, собираем заявки и говорим: получите разрешение при условии, что строится вот это, вот это и вот это. И объекты спортивной инфраструктуры в этом перечне должны быть», — сказал Юрий Слюсарь.