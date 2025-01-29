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Юрий Слюсарь: Спортобъекты нужно включать в проекты по развитию инфраструктуры Ростова

Ростовская область, 29 января 2025. DON24.RU. Глава донского региона Юрий Слюсарь на совещании по развитию донской сферы физической культуры и спорта в 2025 году поставил задачу включать спортобъекты в требования при комплексном развитии территорий.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

Об этом сообщается на сайте Правительства Ростовской области.

«По объектам спортивной инфраструктуры, также как и по школам, и по объектам медицины, нужно при согласовании проектов комплексного развития территорий, при выдаче разрешения на строительство того или иного жилищного комплекса обязательно учитывать требование к инвестору о создании спортивной инфраструктуры. Так, чтобы это было и спроектировано, и профинансировано. Мы, выходя на экономические отношения с инвесторами, собираем заявки и говорим: получите разрешение при условии, что строится вот это, вот это и вот это. И объекты спортивной инфраструктуры в этом перечне должны быть», — сказал Юрий Слюсарь.

Также глава региона поднял вопрос благоустройства территории возле Ростовского Дворца спорта.

«В Ростове это практически главная спортивная площадь перед Дворцом спорта. Там большое пространство — и можно сделать много всего интересного для роликов, велосипедов, самокатов. Молодежь туда идет, они уже в старых форматах не занимаются. Эти объекты — всегда центр притяжения людей», — добавил Юрий Слюсарь.

Глава региона также предложил масштабировать подобные форматы в других местах Ростова, где не получается создавать парки или скверы.

Ранее Юрий Слюсарь поручил новому главе Ростова навести порядок в городе.