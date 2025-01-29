Андрей Бочаров провел рабочую встречу с главой Волжского абразивного завода

Отметим, облкомтруд взял на контроль ситуацию с высвобождением до 15 мая части сотрудников (не более 14%) Волжского абразивного завода. Попавшим под сокращение помогут с трудоустройством, будет разработан план мероприятий для проработки вопроса дальнейшего трудоустройства каждого работника.