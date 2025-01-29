Голосование по вотуму недоверия Фицо сорвалось в третий раз

Оппозиционные партии дважды за сегодня пытались открыть заседание, но сначала в зал прибыли 58 депутатов при необходимых 76 (из 150), а после перерыва осталось 56 парламентариев. 28 января парламент также попытался открыть сессию, но депутатов было недостаточно. Незадолго до этого Роберт Фицо предупреждал, что депутаты от его партии Smer-SD («Курс — социальная демократия») проигнорируют сессию, а партнеров по правящей коалиции он призовет последовать их примеру.