СМИ: Трамп может перераспределить бюджет на депортации мигрантов

«Иммиграционная и таможенная полиция, главное ведомство, ответственное за выполнение обещания Трампа о массовых депортациях, сталкивается с дефицитом бюджета, и чиновники администрации рассматривают возможность перераспределения финансирования от управления транспортной безопасности (TSA) для его покрытия», — сообщил телеканал со ссылкой на два осведомленных источника.
Согласно данным, предоставленным NBC News бывшим и действующим сотрудниками департамента внутренней безопасности (DHS), средняя стоимость депортации одного мигранта во время администрации экс-президента США Джо Байдена составляла около 10 500 долларов — от момента задержания до отправки в страну происхождения.
Ранее газета New York Post со ссылкой на источники сообщала, что администрация Трампа увеличила требования по числу задержаний нелегальных мигрантов в стране до 1,8 тысячи в день.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.