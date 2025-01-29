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СМИ: Трамп может перераспределить бюджет на депортации мигрантов

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность перераспределения бюджетных средств в пользу Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), чтобы покрыть расходы на массовые депортации мигрантов, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

«Иммиграционная и таможенная полиция, главное ведомство, ответственное за выполнение обещания Трампа о массовых депортациях, сталкивается с дефицитом бюджета, и чиновники администрации рассматривают возможность перераспределения финансирования от управления транспортной безопасности (TSA) для его покрытия», — сообщил телеканал со ссылкой на два осведомленных источника.

Согласно данным, предоставленным NBC News бывшим и действующим сотрудниками департамента внутренней безопасности (DHS), средняя стоимость депортации одного мигранта во время администрации экс-президента США Джо Байдена составляла около 10 500 долларов — от момента задержания до отправки в страну происхождения.

Ранее газета New York Post со ссылкой на источники сообщала, что администрация Трампа увеличила требования по числу задержаний нелегальных мигрантов в стране до 1,8 тысячи в день.

В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

Трамп Дональд