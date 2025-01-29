Арестовали чиновника, контролирующего строительство заводов на Урале

В Екатеринбурге арестовали Игоря Дудкина. По информации «ФедералПресс», он является начальником межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора. Информация размещена в картотеке Свердловского областного суда.
Игоря Дудкина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Арестован он был Ленинским судом Екатеринбурга. Решение было обжаловано в областном суде, но безуспешно. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от восьми до пятнадцати лет.
Ранее в Екатеринбурге гарнизонный военный суд арестовал экс силовика и бывшего советника губернатора Тюменской области Евгения Филиповича. Арест продлится до конца марта.
Задержание произошло еще в конце 2024 года при получении пяти миллионов рублей. Свою вину Филипович признал и написал явку с повинной.