Арестовали чиновника, контролирующего строительство заводов на Урале

Игоря Дудкина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Арестован он был Ленинским судом Екатеринбурга. Решение было обжаловано в областном суде, но безуспешно. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от восьми до пятнадцати лет.