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Арестовали чиновника, контролирующего строительство заводов на Урале

Чиновник, контролировавший строительство заводов на Урале, арестован за взятку.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге арестовали Игоря Дудкина. По информации «ФедералПресс», он является начальником межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора. Информация размещена в картотеке Свердловского областного суда.

Игоря Дудкина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Арестован он был Ленинским судом Екатеринбурга. Решение было обжаловано в областном суде, но безуспешно. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от восьми до пятнадцати лет.

Ранее в Екатеринбурге гарнизонный военный суд арестовал экс силовика и бывшего советника губернатора Тюменской области Евгения Филиповича. Арест продлится до конца марта.

Задержание произошло еще в конце 2024 года при получении пяти миллионов рублей. Свою вину Филипович признал и написал явку с повинной.