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Азербайджан одобрил создание совета ШОС по устойчивому развитию

БАКУ, 29 янв — РИА Новости. Представители правительства Азербайджана одобрили инициативу создания совета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по достижению целей устойчивого развития и пообещали дать официальный ответ в ближайшее время, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов по итогам встреч с вице-премьером Азербайджана Самиром Шарифовым и заместителем министра иностранных дел республики Ялчином Рафиевым.

Источник: © РИА Новости

«Представители правительства Азербайджана в свою очередь одобрили инициативу создания совета ШОС по устойчивому развитию и пообещали дать официальный ответ в ближайшее время», — заявил Титов.

Во время встречи Титов, как сообщила его пресс-служба, напомнил о том, что через пять лет настанет пора подводить итоги реализации целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, принятых в 2015 году. «Однако анализ показывает, что на текущий момент динамику их достижения никак нельзя оценить как положительную», — заметил он.

«Поэтому жизнь подсказывает нам, что надо искать иные механизмы, помимо ООН. На наш взгляд, ЦУР нужно рассматривать в таких сообществах государств, которые менее фрагментированы, менее разобщены в своих подходах. Отличным примером такого сообщества является ШОС, страны-участницы которой могли бы выступить со своими инициативами по достижению ЦУР», — подчеркнул специальный представитель президента РФ.

Азербайджан с 2015 года имеет статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества.

Россия инициировала создание совета по устойчивому развитию в рамках Шанхайской организации сотрудничества, который, как отмечал ранее в январе Титов, должен стать экспертной структурой, призванной формировать консенсусную платформу по вопросам устойчивого развития и выносить ее на утверждение коллегиальными органами ШОС.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Белоруссия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан и Монголия, страны-партнеры, помимо Азербайджана, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

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