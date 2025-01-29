Азербайджан одобрил создание совета ШОС по устойчивому развитию

Во время встречи Титов, как сообщила его пресс-служба, напомнил о том, что через пять лет настанет пора подводить итоги реализации целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, принятых в 2015 году. «Однако анализ показывает, что на текущий момент динамику их достижения никак нельзя оценить как положительную», — заметил он.