В Совфеде рассказали об угрозах Запада в адрес Белоруссии

С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 86,82% голосов. Явка избирателей на выборах составила 85,7%.
«Проводимый комиссией мониторинг выявил целый ряд угроз, которые были вызваны западной политикой в отношении члена нашего Союзного государства — Республики Беларусь. Но вопреки деструктивным действиям со стороны натовских государств и киевского режима президентские выборы в Беларуси в минувшее воскресение успешно завершились», — сказал Климов, представляя на заседании Совфеда ежегодный доклад комиссии.
В частности, он напомнил, что «БДИПЧ ОБСЕ сначала высокомерно отказалось посылать в Беларусь своих наблюдателей, а затем назвало их отсутствие причиной считать белорусские выборы якобы нелегитимными».