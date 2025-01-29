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В Совфеде рассказали об угрозах Запада в адрес Белоруссии

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ выявила деструктивные действия западных стран в отношении Белоруссии, которые, однако, не повлияли на успешное проведение президентских выборов в республике, заявил глава комиссии Андрей Климов.

Источник: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 86,82% голосов. Явка избирателей на выборах составила 85,7%.

«Проводимый комиссией мониторинг выявил целый ряд угроз, которые были вызваны западной политикой в отношении члена нашего Союзного государства — Республики Беларусь. Но вопреки деструктивным действиям со стороны натовских государств и киевского режима президентские выборы в Беларуси в минувшее воскресение успешно завершились», — сказал Климов, представляя на заседании Совфеда ежегодный доклад комиссии.

В частности, он напомнил, что «БДИПЧ ОБСЕ сначала высокомерно отказалось посылать в Беларусь своих наблюдателей, а затем назвало их отсутствие причиной считать белорусские выборы якобы нелегитимными».

Совет Федерации