В Совфеде рассказали об угрозах Запада в адрес Белоруссии

«Проводимый комиссией мониторинг выявил целый ряд угроз, которые были вызваны западной политикой в отношении члена нашего Союзного государства — Республики Беларусь. Но вопреки деструктивным действиям со стороны натовских государств и киевского режима президентские выборы в Беларуси в минувшее воскресение успешно завершились», — сказал Климов, представляя на заседании Совфеда ежегодный доклад комиссии.