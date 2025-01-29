WP: США перестал оказывать военную и экономическую поддержку Украине

США прекратили военную и гуманитарную помощь Киеву, сообщала WP. По данным газеты, указ Трампа о приостановке зарубежной помощи уже привел к закрытию многих программ на Украине. AP в свою очередь подчеркивает, что речь идет лишь о программах Госдепа — а военную помощь осуществляет в основном Пентагон. Украинские власти данные о прекращении американской поддержки отрицают.