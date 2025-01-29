В ПМР попросили Молдавию начать переговоры о гранте ЕС на покупку газа

Ранее в бюро по реинтеграции Молдавии сообщили, что представители Кишинева и Тирасполя обсудят 30 января детали поставок газа в ПМР за счет гранта Евросоюза. В ведомстве также добавили, что на рабочую встречу будут приглашены представители энергетических компаний с обоих берегов Днестра. Премьер Молдавии Дорин Речан сообщил в понедельник, что при поддержке ЕС будет одобрен заем, который позволит предоставить 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. Он отметил, что ЕС выделит также 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене.
«Переговоры нужны, но сроки. Сегодня нам бюро по интеграции Молдовы ответило, что они готовы провести встречу завтра 30 января, в четверг. Что нас не устраивает. Первое, что принципиально, Приднестровье приветствует и желает получить европейскую помощь. Это нормально и благодарны за это. Второе. Мы не должны затягивать сроки. Люди ждут тепло уже целый месяц», — сказал Красносельский, слова которого передает пресс-служба главы ПМР.
Лидер Приднестровья поручил министру иностранных дел ПМР Виталию Игнатьеву незамедлительно начать переговоры с представителями Молдавии в телефонном режиме, либо на электронных площадках. По его словам, сейчас главное уточнить все вопросы о данной помощи и как физически она будет оказана.
«По заявлению европейских политиков, данная помощь предназначена для поставки газа в Приднестровье с 1 по 10 февраля. Первое число не за горами. Это буквально суббота этой недели. Поэтому мы должны, естественно, уложиться в данные сроки», — отметил Красносельский.
Ранее в среду МИД ПМР заявил, что Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для оказания поддержки Приднестровью в период энергетического кризиса.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.