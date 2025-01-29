Россия и Белоруссия призвали ОБСЕ избегать двойных стандартов

ВЕНА, 29 янв — РИА Новости. Россия и Белоруссия призвали повысить эффективность Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), избегать двойных стандартов и заявили о готовности к диалогу, следует из совместного заявления двух государств.