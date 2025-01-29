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Россия и Белоруссия призвали ОБСЕ избегать двойных стандартов

ВЕНА, 29 янв — РИА Новости. Россия и Белоруссия призвали повысить эффективность Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ), избегать двойных стандартов и заявили о готовности к диалогу, следует из совместного заявления двух государств.

Источник: AP Photo

«Заявляем о необходимости укрепления ФСОБ как уникальной военно-политической площадки, действующей на основе правила консенсуса и принципа суверенного равенства государств, в интересах укрепления безопасности и развития сотрудничества между государствами-участниками», — заявили авторы документа.

Стороны добавили, что считают правила процедуры ОБСЕ и правило консенсуса «неоспоримой основой организации в целом и ФСОБ в частности».

«Выражаем убеждённость в необходимости повышения эффективности ФСОБ, поиска объединительных тем в рамках его военно-политического мандата, недопущения в его деятельности двойных стандартов, географических и тематических перекосов», — подчеркнули составители заявления.

Они также отметили, что готовы к взаимоуважительному и профессиональному диалогу по вопросам безопасности на площадке ФСОБ.

«Настоящее заявление остаётся открытым для присоединения других государств — участников ОБСЕ и государств-партнёров», — уточнили заявители.

Документ был озвучен в среду на1095-м пленарном заседании ФСОБ в Вене.

ОБСЕ