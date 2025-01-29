Зампред правительства Прикамья по ЖКХ Андрей Кокорев покидает свой пост

Министр ЖКХ и благоустройства Артём Балахнин также уйдёт со своего поста и перейдёт на должность заместителя главы Перми по аналогичным вопросам. Как рассказывает издание, изменится также структура краевого правительства. Министерство, которое возглавлял Балахнин, войдёт в состав блока под руководством вице-премьера Андрея Алякринского, а министерство тарифного регулирования под курирование Ольги Антипиной.