Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зампред правительства Прикамья по ЖКХ Андрей Кокорев покидает свой пост

Он станет советником губернатора Махонина.

Заместитель председателя правительства Пермского края по ЖКХ Андрей Кокорев покидает свой пост, сообщает «Ъ-Прикамье».

Об изменениях в составе регионального правительства глава Прикамья рассказал на заседании правительства 29 января. Губернатор отметил, что после ухода с поста зампреда Кокорев будет назначен советником Махонина по вопросам ЖКХ и будет заниматься спецпроектами по этому направлению.

Министр ЖКХ и благоустройства Артём Балахнин также уйдёт со своего поста и перейдёт на должность заместителя главы Перми по аналогичным вопросам. Как рассказывает издание, изменится также структура краевого правительства. Министерство, которое возглавлял Балахнин, войдёт в состав блока под руководством вице-премьера Андрея Алякринского, а министерство тарифного регулирования под курирование Ольги Антипиной.