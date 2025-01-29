Норвегия усилит военное присутствие на границе с Россией

«Сейчас новая линия НАТО — нужно защищать каждый дюйм территории. Поэтому мы должны усилить присутствие в Финнмарке, и поэтому мы теперь создаем бригаду Финнмарка», — сказал он.
На вопрос издания, пересмотрит ли Норвегия запрет на военную активность вблизи российской границы, Эйде ответил, что не может сказать по этому поводу ничего нового. Но, по его словам, «естественно рассматривать изменения в рамках принципов успокоения и устрашения».
Как напоминает VG, еще с 1950-х годов власти Норвегии ввели внутренние ограничения на военную активность вблизи границы с Советским Союзом, а потом и с Россией. В частности, до сих действует запрет на проведение учений НАТО восточнее 24-го меридиана восточной долготы. Воображаемая граница проходит по городу Хаммерфест.
Это ограничение было частью норвежской политики в отношении России, которая состояла из двух принципов: устрашение и успокоение. Первое выполнялось за счет членства в НАТО, второе — за счет сокращения военной активности у границы, чтобы создать у соседней страны ощущение, что в военном плане ей ничего не угрожает.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у ее границ и не раз выражала обеспокоенность по этому поводу. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.