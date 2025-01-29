Норвегия усилит военное присутствие на границе с Россией

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у ее границ и не раз выражала обеспокоенность по этому поводу. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.