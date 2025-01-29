Минниханов: Благодарю сотрудников МЧС за смелость при ликвидации последствий атак БПЛА

Он подчеркнул, что главный вызов на сегодня — успешное завершение специальной военной операции.
«На все попытки нас запугать и ослабить изнутри мы отвечаем сплоченностью и единством общества. Хочу поблагодарить сотрудников МЧС за смелость и мужество, проявленные при ликвидации последствий атак БПЛА», — сказал Рустам Минниханов.
Он заметил, что атаки беспилотников на республику показали, что в сфере обеспечения безопасности граждан еще многое предстоит сделать. Поэтому 25 февраля запланировано проведение заседания Совета Безопасности республики «О состоянии готовности гражданской обороны в Республике Татарстан и мерах по её совершенствованию».
«Татар-информ» рассказывал, что 21 декабря прошлого года в Казани было зафиксировано 8 прилетов БПЛА. Из них один прилет в сторону промышленного предприятия, один был зафиксирован над рекой, шесть — на жилой массив.