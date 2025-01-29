В Шахтах назначен новый начальник Следственного отдела

Руководителем стал 34-летний Сергей Султанов. Он приступил к своим обязанностям с 27 декабря 2024 года.
По данным пресс-службы СУ СК по Ростовской области, ранее Далаваевич работал в различных следственных отделах. Последним местом работы стал следственный отдел по Железнодорожному району Ростова. Там Султанов занял пост замруководителя.
Напомним, место руководителя освободилась, когда в отношении Руслана Багмута возбудили уголовное дело. Якобы он пообещал за деньги оказать покровительство донскому бизнесмену.