Мосгордума утвердила изменения законодательства о почетных званиях в Москве

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все участники Великой Отечественной войны должны получить звания почетного гражданина своего города, муниципалитета или региона.
«Необходимые изменения внесены в Закон города Москвы от 25 января 1995 года № 3−9 “О Почетном гражданине города Москвы” и статьи 8 и 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 “Об организации местного самоуправления в городе Москве”. Таким образом, обеспечены условия для присвоения в год 80-летия Победы участникам Великой Отечественной войны званий “Почетный гражданин города Москвы” и “Почетный житель муниципального образования”, — пояснил в беседе с ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Он уточнил, что также принятые изменения снимают ограничения по числу почетных граждан Москвы. Теперь их может быть более 12 человек.
«Почетный гражданин — это, прежде всего, знак уважения к пройденному жизненному пути человека, прямое свидетельство его высоких достижений, созидательной деятельности на благо города, родного Отечества. В юбилейный год присвоение звания почетный гражданин участникам Великой Отечественной войны — возможность еще раз поблагодарить поколение победителей», — добавил Шапошников.