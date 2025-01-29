Мосгордума утвердила изменения законодательства о почетных званиях в Москве

«Необходимые изменения внесены в Закон города Москвы от 25 января 1995 года № 3−9 “О Почетном гражданине города Москвы” и статьи 8 и 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 “Об организации местного самоуправления в городе Москве”. Таким образом, обеспечены условия для присвоения в год 80-летия Победы участникам Великой Отечественной войны званий “Почетный гражданин города Москвы” и “Почетный житель муниципального образования”, — пояснил в беседе с ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.