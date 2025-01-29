Генштаб: белорусский народ готов к защите своей земли

По его словам, на примере учений территориальной обороны в Гомельской области можно увидеть, что защита страны носит всенародный характер.
При этом он обратил внимание, что тероборона является составной частью обеспечения безопасности белорусского государства.
Начальник Генштаба констатировал, что сбор территориальных войск в Гомельской области проводится в этом году впервые. В его ходе будут изучаться такие вопросы, как противостояние диверсантам и разведчикам, ведение разведки в условиях лесов и болот. Военнообязанные изучат приемы оборудования инженерных заграждений, фортификации оборонительных рубежей и позиций.
В данные мероприятия на Гомельщине руководство области включилось очень ответственно. Это связано не с тем, что здесь рядом Украина, а с тем, что народ объективно понимает, что свою страну надо защищать.
По его мнению, «уровень патриотизма, уровень сопричастности нашего населения к обеспечению безопасности страны очень высок». Он также уточнил, что можно с уверенностью говорить — народ готов к защите своей земли.
Причем Муравейко отдельно обратил внимание, что военнослужащие территориальной обороны, призванные на сборы, заслуживают высокой оценки.