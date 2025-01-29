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СМИ узнали о планах ЕС обсудить с Трампом отношения с США

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Европейские чиновники планируют встретиться в начале февраля для того, чтобы обсудить отношения Евросоюза с президентом США Дональдом Трампом, в частности, вопрос о возможном присоединении Гренландии к Штатам, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Источник: © РИА Новости

Издание отмечает, что недавние заявления Трампа о возможном присоединении к США Гренландии привели к «хаотичным обсуждениям» среди европейских лидеров в попытке остановить его.

«Дипломаты теперь выделили время для того, чтобы обсудить европейские отношения с Трампом — вероятно, кризис, связанный с Гренландией — на неформальной встрече 3 февраля лидеров ЕС в Брюсселе», — рассказали изданию неназванные источники, осведомленные о планах.

Согласно изданию, премьер-министр Великобритании Кир Стармер также примет участие в этой встрече. Politico добавляет, что датский премьер-министр Метте Фредериксен в последние недели провела несколько встреч с председателем Европейского совета Антониу Коштой по поводу заявлений Трампа о возможном присоединении Гренландии.

«Мы с самого начала согласовывали с Даний то, что мы могли бы или можем заявить по вопросу Гренландии», — подтвердил газете неназванный высокопоставленный чиновник из ЕС.

Трамп 7 января, еще до вступления в должность президента США, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

В конце 2024 года Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

ЕС
Трамп Дональд
дипломатия