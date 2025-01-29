СМИ узнали о планах ЕС обсудить с Трампом отношения с США

Издание отмечает, что недавние заявления Трампа о возможном присоединении к США Гренландии привели к «хаотичным обсуждениям» среди европейских лидеров в попытке остановить его.
«Дипломаты теперь выделили время для того, чтобы обсудить европейские отношения с Трампом — вероятно, кризис, связанный с Гренландией — на неформальной встрече 3 февраля лидеров ЕС в Брюсселе», — рассказали изданию неназванные источники, осведомленные о планах.
Согласно изданию, премьер-министр Великобритании Кир Стармер также примет участие в этой встрече. Politico добавляет, что датский премьер-министр Метте Фредериксен в последние недели провела несколько встреч с председателем Европейского совета Антониу Коштой по поводу заявлений Трампа о возможном присоединении Гренландии.
«Мы с самого начала согласовывали с Даний то, что мы могли бы или можем заявить по вопросу Гренландии», — подтвердил газете неназванный высокопоставленный чиновник из ЕС.
Трамп 7 января, еще до вступления в должность президента США, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В конце 2024 года Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.