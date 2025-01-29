АСТАНА, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Казахстан с трехдневным визитом, в ходе которого проведет встречу с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, а также примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС и выступит на цифровом форуме.