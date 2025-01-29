Мишустин прибыл в Казахстан

Самолет Мишустина приземлился в аэропорту Астаны.
У трапа самолета председателя правительства встретили премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Даурен Абаев, аким Астаны Женис Касымбек, замминистра иностранных дел Ермухамбет Конуспаев, а также временный поверенный в делах России в Казахстане Александр Комаров и старшие дипломатические сотрудники росзагранучреждений в Казахстане.
«Погода шикарная», — пошутил Мишустин, пожимая руку встречающим.
Астана встретила российского премьера снежной и ветреной погодой.
В столице Казахстана у Мишустина запланированы переговоры с премьером республики Олжасом Бектеновым. Также состоится беседа Мишустина с президентом Токаевым.
Кроме того, российским премьер примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится в Алма-Ате, и выступит на Цифровом форуме Digital Almaty 2025.