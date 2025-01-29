Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин прибыл в Казахстан

АСТАНА, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Казахстан с трехдневным визитом, в ходе которого проведет встречу с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, а также примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС и выступит на цифровом форуме.

Источник: © РИА Новости

Самолет Мишустина приземлился в аэропорту Астаны.

У трапа самолета председателя правительства встретили премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Даурен Абаев, аким Астаны Женис Касымбек, замминистра иностранных дел Ермухамбет Конуспаев, а также временный поверенный в делах России в Казахстане Александр Комаров и старшие дипломатические сотрудники росзагранучреждений в Казахстане.

«Погода шикарная», — пошутил Мишустин, пожимая руку встречающим.

Астана встретила российского премьера снежной и ветреной погодой.

В столице Казахстана у Мишустина запланированы переговоры с премьером республики Олжасом Бектеновым. Также состоится беседа Мишустина с президентом Токаевым.

Кроме того, российским премьер примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится в Алма-Ате, и выступит на Цифровом форуме Digital Almaty 2025.

Мишустин Михаил