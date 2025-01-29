Кличко обвинил окружение Зеленского в попытке разбалансировать власть

«Обращаюсь к президенту Украины. Пока вы, как верховный главнокомандующий, сосредоточены на войне и защите Украины, люди из вашего окружения занимаются политическими интригами. И эти процессы становятся критическими. В Киеве происходит попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление», — написал Кличко в своем Telegram-канале.