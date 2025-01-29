Губернатор Кубани обсудил реализацию поручений

В частности говорили о строительстве объектов здравоохранения в небольших населенных пунктах.
— Открытие офисов врачей общей практики позволяет получать консультацию специалистов и медицинскую помощь в шаговой доступности, не тратя время и силы на поездки в районные или краевой центр. Это не только удобно, но и жизненно необходимо, особенно для пожилых людей и семей с детьми, — сказал Вениамин Кондратьев.
Глава региона подчеркнул, что при строительстве важно соблюдать обозначенные сроки сдачи.
Вице-губернатор Александр Нестеренко сказал, что в прошлом году построили девять офисов врачей общей практики. Возведение двух — в Лабинске и станице Мартанской Горячего Ключа, завершат в 2025 году.