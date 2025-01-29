Губернатор Кубани обсудил реализацию поручений

— Открытие офисов врачей общей практики позволяет получать консультацию специалистов и медицинскую помощь в шаговой доступности, не тратя время и силы на поездки в районные или краевой центр. Это не только удобно, но и жизненно необходимо, особенно для пожилых людей и семей с детьми, — сказал Вениамин Кондратьев.