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Губернатор Кубани обсудил реализацию поручений

Губернатор Кубани обсудил реализацию поручений со своими заместителями и руководителями профильных министерств.

В частности говорили о строительстве объектов здравоохранения в небольших населенных пунктах.

— Открытие офисов врачей общей практики позволяет получать консультацию специалистов и медицинскую помощь в шаговой доступности, не тратя время и силы на поездки в районные или краевой центр. Это не только удобно, но и жизненно необходимо, особенно для пожилых людей и семей с детьми, — сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что при строительстве важно соблюдать обозначенные сроки сдачи.

Вице-губернатор Александр Нестеренко сказал, что в прошлом году построили девять офисов врачей общей практики. Возведение двух — в Лабинске и станице Мартанской Горячего Ключа, завершат в 2025 году.