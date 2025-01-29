Володин: Байдену грозит электрический стул за обсуждение покушения на Путина

«Мы не совсем понимаем, что имел в виду Карлсон, когда об этом говорил. Он не привел никакой конкретики Времена такие, что бездоказательной информации, от кого бы она ни исходила, лучше на слово не верить. Конечно, на них на все [»разные заявления«] надо обращать внимание, но при этом очень аккуратно воспринимать», — отметил Песков.