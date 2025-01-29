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Матвиенко раскритиковала работу обновленных центров занятости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике организацию работы центров занятости населения, на модернизацию которых из федерального бюджета было выделено почти пять млрд рублей.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Результативность госучреждений, оказывающих услуги по поиску работы и подбору специалистов, стала темой «правительственного часа» с участием министра труда и соцзащиты России Антона Котякова.

Валентина Матвиенко выразила недовольство итогами обновления. Модернизация не привела к росту количества трудоустроенных граждан и не повысила уровень предоставления услуг работодателям. При этом после модернизации в центрах занятости на 15% увеличилась численность административно-управленческого персонала, а штат основных сотрудников сократился на 14,5%.

«На одного сотрудника центра занятости населения оказываются услуги менее чем одному человеку в рабочий день. Это что за центры, кого они занимают? Себя?» — цитирует главу Совфеда «Интерфакс».

Валентина Матвиенко заметила, что в России действует Федеральная служба по труду и занятости под руководством Михаила Иванкова.

«Может, хватит развлекаться? Может, начнем реально работать и реальные шаги предпринимать?» — сказала она.

Спикер Федерального Собрания выразила негодование по поводу несоответствия сферы подготовки специалистов и ситуации на рынке труда — в ссузах и вузах продолжают учить и выпускать специалистов, которые уже не нужны работодателям.

«С учетом прогноза экономического развития России до 2036 года, они не будут востребованы. Это выйдут специалисты, разочарованные жизнью», — объяснила Матвиенко. Глава Совфеда выразила надежду, что Министерство труда совместно с Минпросвещения и Минобрнауки смогут переориентировать образовательные учреждения и сократить дефицит специалистов на рынке труда.

Модернизацию центров занятости в течение двух лет осуществили в 29 регионах страны, сообщает «Коммерсант». По итогам трех кварталов 2024 года, средний уровень трудоустройства в этих субъектах достиг 67,7%. В рамках обновления был сделан ремонт офисов с организацией внутренней навигации и обустройством функциональных зон для приема посетителей. Также заявлялось о внедрении современных методов работы.

занятость
Матвиенко Валентина