Матвиенко раскритиковала работу обновленных центров занятости

Модернизацию центров занятости в течение двух лет осуществили в 29 регионах страны, сообщает «Коммерсант». По итогам трех кварталов 2024 года, средний уровень трудоустройства в этих субъектах достиг 67,7%. В рамках обновления был сделан ремонт офисов с организацией внутренней навигации и обустройством функциональных зон для приема посетителей. Также заявлялось о внедрении современных методов работы.