Матвиенко раскритиковала работу обновленных центров занятости

Результативность госучреждений, оказывающих услуги по поиску работы и подбору специалистов, стала темой «правительственного часа» с участием министра труда и соцзащиты России Антона Котякова.
Валентина Матвиенко выразила недовольство итогами обновления. Модернизация не привела к росту количества трудоустроенных граждан и не повысила уровень предоставления услуг работодателям. При этом после модернизации в центрах занятости на 15% увеличилась численность административно-управленческого персонала, а штат основных сотрудников сократился на 14,5%.
«На одного сотрудника центра занятости населения оказываются услуги менее чем одному человеку в рабочий день. Это что за центры, кого они занимают? Себя?» — цитирует главу Совфеда «Интерфакс».
Валентина Матвиенко заметила, что в России действует Федеральная служба по труду и занятости под руководством Михаила Иванкова.
«Может, хватит развлекаться? Может, начнем реально работать и реальные шаги предпринимать?» — сказала она.
Спикер Федерального Собрания выразила негодование по поводу несоответствия сферы подготовки специалистов и ситуации на рынке труда — в ссузах и вузах продолжают учить и выпускать специалистов, которые уже не нужны работодателям.
«С учетом прогноза экономического развития России до 2036 года, они не будут востребованы. Это выйдут специалисты, разочарованные жизнью», — объяснила Матвиенко. Глава Совфеда выразила надежду, что Министерство труда совместно с Минпросвещения и Минобрнауки смогут переориентировать образовательные учреждения и сократить дефицит специалистов на рынке труда.
Модернизацию центров занятости в течение двух лет осуществили в 29 регионах страны, сообщает «Коммерсант». По итогам трех кварталов 2024 года, средний уровень трудоустройства в этих субъектах достиг 67,7%. В рамках обновления был сделан ремонт офисов с организацией внутренней навигации и обустройством функциональных зон для приема посетителей. Также заявлялось о внедрении современных методов работы.