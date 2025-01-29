«Времени вникать нет». Махонин объявил перестановки в правительстве Прикамья

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил перестановки в структуре правительстве региона. О структурных изменениях он рассказал на выездном заседании правительства 29 января.
«Мы должны быть более гибкими».
Глава Пермского края объявил, что сразу несколько направлений переходит под руководство вице-премьера Андрея Алякринского. Махонин отдельно затронул сферу ЖКХ, объявив, что отвечающий за этот блок вице-премьер Андрей Кокорев покидает должность.
«Мы говорили о том, что нужно приводить структуру правительства в соответствие со структурой правительства РФ. В сфере ЖКХ проделано очень многое, мы понимаем, что это непростая сфера, требующая внимания. Когда мы разбираем те или иные инциденты, отмечаем, что они происходят на объектах, построенных в 60−70-х годах. То есть большая степень износа. И, конечно же, наследие 90-х-начала нулевых сейчас как раз-таки проявляется. Тем не менее, программа модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры идёт. Не надо останавливаться. Мы должны быть более гибкими», — заявил Дмитрий Махонин, объясняя перестановки в правительстве.
Губернатор рассказал, как теперь будет выстроена работа, назвав новые задачи, которые ставит перед Андреем Алякринским, а также Ольгой Антипиной.
«Принято решение о том, что Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, Инспекция государственного жилищного надзора и Фонд капительного ремонта Пермского края переходит в инфраструктурный блок под руководство моего заместителя Андрея Алякринского. Таким образом мы концентрируем под единым началом сферы транспорта, строительства, жилищно-коммунального хозяйство. Министерство тарифного регулирования и энергетики переходит под блок первого заместителя председателя правительства Ольги Антипиной. Понимая, что минфин — это функции контроля, надзора, а сфера тарифного регулирования требует пристального внимания, я думаю, что это решение оправдано», — заявил Дмитрий Махонин.
Среди задач, которые поставил губернатор перед Алякринским — продолжать работу и положительные начинания, которые были реализовапны.
«Особое внимание уделять работе муниципальных предприятий. Наша задача сделать их все безубыточными, поскольку субсидирование из муниципальных бюджетов — это неэффективно. Предприятия должны работать на самоокупаемости, работы надо проделать очень много. Надо сохранить темпы по модернизации коммунальных сетей, особое внимание — прохождению зимнего периода. Здесь времени вникать нет, надо с колёс начинать руководить процессом», — объявил Дмитрий Махонин.
Губернатор также поблагодарил Андрея Кокорева и рассказал о том, что он начнёт работу в другой должности.
«Что касается Андрея Кокорева, то я хотел бы выразить слова благодарности за то, что он всё это время руководил направлением ЖКХ. Мы продолжил взаимодействие — Андрей Кокорев будет иметь статус моего советника в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и он будет заниматься специальными проектами, с учётом его опыта. В частности, перед нами стоит большая задача наведения порядка в сфере ЖКХ в Пермском округе», — пояснил глава региона.
«Не был услышан руководством территории».
На ситуации, которая сложилась в сфере ЖКХ в Пермском округе, Дмитрий Махонин остановился отдельно, раскритиковав действия администрации муниципалитета.
«Всё, что мы проанализировали, все конституционные соглашения, они фактически не работают, это квази-концессии, никаких инвестиций нет. Арендные договоры заключены с мелкими конторками, которые фактически выкачивают средства системы ЖКХ, не модернизируя её. И мы, по сути дела, получим через какое-то время коллапс. Я об этом говорил неоднократно. К сожалению, не был услышан руководством территории», — заявил Дмитрий Махонин.
Губернатор попросил Андрея Алякринского взять решение вопроса на себя, добавив, что отдельно поставит ему дополнительные задачи.
«Не менее почётно».
Также отдельно Махонин остановился на уходе из правительства министра ЖКХ Артёма Балахнина. Он обратился к нему во время заседания правительства, озвучив его дальнейшие перспективы.
«У вас своя задача стоит. Вы переходите работать в мэрию. Я искренне считаю, что работать заместителем мэра в сфере жилищно-коммунального хозяйства — не менее почётно. Это работа на месте и самая сложная система ЖКХ города-миллионника. У вас есть опыт, и я надеюсь, что этот положительный опыт будет применён в мэрии», — заявил Дмитрий Махонин.