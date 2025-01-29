«Времени вникать нет». Махонин объявил перестановки в правительстве Прикамья

«Мы говорили о том, что нужно приводить структуру правительства в соответствие со структурой правительства РФ. В сфере ЖКХ проделано очень многое, мы понимаем, что это непростая сфера, требующая внимания. Когда мы разбираем те или иные инциденты, отмечаем, что они происходят на объектах, построенных в 60−70-х годах. То есть большая степень износа. И, конечно же, наследие 90-х-начала нулевых сейчас как раз-таки проявляется. Тем не менее, программа модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры идёт. Не надо останавливаться. Мы должны быть более гибкими», — заявил Дмитрий Махонин, объясняя перестановки в правительстве.