Россия построит три ТЭЦ в Казахстане: на какой стадии находятся проекты

О важности новых проектов говорил и Токаев в статье, опубликованной в преддверии визита Путина в Казахстан. Он отметил, что числе наиболее значимых совместных с Россией проектов можно отметить начало строительства трех ТЭЦ в Казахстане, модернизацию Экибастузской ГРЭС, а также масштабные инициативы по газификации ряда регионов нашей страны, наращиванию объемов транзита российских энергоресурсов в южном и восточном направлении.