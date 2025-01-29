Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия построит три ТЭЦ в Казахстане: на какой стадии находятся проекты

АСТАНА, 29 янв. — Sputnik. Глава Минэнерго Казахстана Саткалиев рассказал, на какой стадии находятся проекты по строительству трех ТЭЦ.

Источник: Пресс-служба АО "Севказэнерго"

Сейчас разрабатывается проектная документация и разрабатывается ТЭО (технико-экономическое обоснование), пояснил министр. По Усть-Каменогорску и Семею ТЭО будет в марте 2025 года, как заверил его в «Самрук-Энерго».

Как только компании приступят к проектированию, мы параллельно планируем, как только откроется финансирование, сразу заказать оборудование. Интер РАО дал соответствующие гарантии, что оборудование будет изготовлено своевременно. Вопрос предоплаты для всех критичен, мы над этим работаем.

сказал Саткалиев

О том, что Россия примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане стало известно в 2023-м. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписан министрами энергетики двух стран в Акорде. Новые объекты появятся в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.

Ориентировочная мощность ТЭЦ составит:

  • в Кокшетау — 248 МВт;
  • в Семее — 360 МВт;
  • в Усть-Каменогорске — 360 МВт.

О важности новых проектов говорил и Токаев в статье, опубликованной в преддверии визита Путина в Казахстан. Он отметил, что числе наиболее значимых совместных с Россией проектов можно отметить начало строительства трех ТЭЦ в Казахстане, модернизацию Экибастузской ГРЭС, а также масштабные инициативы по газификации ряда регионов нашей страны, наращиванию объемов транзита российских энергоресурсов в южном и восточном направлении.

экономика
энергетика