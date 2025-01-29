Россия построит три ТЭЦ в Казахстане: на какой стадии находятся проекты

Сейчас разрабатывается проектная документация и разрабатывается ТЭО (технико-экономическое обоснование), пояснил министр. По Усть-Каменогорску и Семею ТЭО будет в марте 2025 года, как заверил его в «Самрук-Энерго».
Как только компании приступят к проектированию, мы параллельно планируем, как только откроется финансирование, сразу заказать оборудование. Интер РАО дал соответствующие гарантии, что оборудование будет изготовлено своевременно. Вопрос предоплаты для всех критичен, мы над этим работаем.
О том, что Россия примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане стало известно в 2023-м. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписан министрами энергетики двух стран в Акорде. Новые объекты появятся в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.
Ориентировочная мощность ТЭЦ составит:
- в Кокшетау — 248 МВт;
- в Семее — 360 МВт;
- в Усть-Каменогорске — 360 МВт.
О важности новых проектов говорил и Токаев в статье, опубликованной в преддверии визита Путина в Казахстан. Он отметил, что числе наиболее значимых совместных с Россией проектов можно отметить начало строительства трех ТЭЦ в Казахстане, модернизацию Экибастузской ГРЭС, а также масштабные инициативы по газификации ряда регионов нашей страны, наращиванию объемов транзита российских энергоресурсов в южном и восточном направлении.