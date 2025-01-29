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Минюст предлагает объединить две специализированные прокуратуры

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура (АП) и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) могут быть объединены в одно управление. Об этом на брифинге в среду сообщила министр юстиции Вероника Михайлов-Морару.

Источник: Sputnik.md

Она отметила, что нынешняя структура прокурорских органов «не обеспечивает оптимальной координации и препятствует более эффективному обмену данными» в борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Интегрированная модель имеет ряд преимуществ, и применение этой модели в Республике Молдова означало бы объединение специализированных прокуратур в единое учреждение с двумя подразделениями, двумя сферами компетенции: борьба с коррупцией и организованной преступностью.

сказала министр

Предполагается, что процесс объединения будет проведен без перерыва в работе ведомств, с переводом всех прокуроров и продолжением их работы по текущим делам.

Эта модель также подразумевает внесение изменений в законодательство, дополнительные оценки воздействия, тщательную подготовку процесса внедрения.

отметила Михайлов-Морару

Она также добавила, что если эта модель будет одобрена, указанные изменения нужно будет внести до парламентских выборов, которые пройдут в этом году.

Реализацию следует проводить с максимальной осторожностью, чтобы завершить ее до парламентских выборов или рассмотреть другие варианты перехода. Если решение о слиянии будет сочтено оптимальным, то более простой способ перехода должен обеспечить преемственность деятельности прокуроров.

подчеркнула министр

Предложения, представленные Минюстом, будут направлены на рассмотрение парламента, который также должен будет решить, что будет с главами обеих прокуратур.

В АП заявили, что инициатива Минюста, публично озвученная в профессиональный день прокуроров, «не отвечает современным требованиям и задачам в борьбе с коррупцией и организованной преступностью».

В связи с недавними заявлениями министра юстиции относительно предложения о слиянии Антикоррупционной прокуратуры с PCCOCS мы подчеркиваем, что не было представлено никаких правдоподобных и убедительных аргументов, оправдывающих необходимость такого слияния.

говорится в заявлении ведомства для СМИ

Руководство АП заявило о проведении в четверг брифинга, на котором будет озвучен доклад о деятельности ведомства за 2024 год.