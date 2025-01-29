Минюст предлагает объединить две специализированные прокуратуры

Она отметила, что нынешняя структура прокурорских органов «не обеспечивает оптимальной координации и препятствует более эффективному обмену данными» в борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
Интегрированная модель имеет ряд преимуществ, и применение этой модели в Республике Молдова означало бы объединение специализированных прокуратур в единое учреждение с двумя подразделениями, двумя сферами компетенции: борьба с коррупцией и организованной преступностью.
Предполагается, что процесс объединения будет проведен без перерыва в работе ведомств, с переводом всех прокуроров и продолжением их работы по текущим делам.
Эта модель также подразумевает внесение изменений в законодательство, дополнительные оценки воздействия, тщательную подготовку процесса внедрения.
Она также добавила, что если эта модель будет одобрена, указанные изменения нужно будет внести до парламентских выборов, которые пройдут в этом году.
Реализацию следует проводить с максимальной осторожностью, чтобы завершить ее до парламентских выборов или рассмотреть другие варианты перехода. Если решение о слиянии будет сочтено оптимальным, то более простой способ перехода должен обеспечить преемственность деятельности прокуроров.
Предложения, представленные Минюстом, будут направлены на рассмотрение парламента, который также должен будет решить, что будет с главами обеих прокуратур.
В АП заявили, что инициатива Минюста, публично озвученная в профессиональный день прокуроров, «не отвечает современным требованиям и задачам в борьбе с коррупцией и организованной преступностью».
В связи с недавними заявлениями министра юстиции относительно предложения о слиянии Антикоррупционной прокуратуры с PCCOCS мы подчеркиваем, что не было представлено никаких правдоподобных и убедительных аргументов, оправдывающих необходимость такого слияния.
Руководство АП заявило о проведении в четверг брифинга, на котором будет озвучен доклад о деятельности ведомства за 2024 год.