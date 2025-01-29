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Axios: Трамп подписал рекордное количество указов за девять дней президентства

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал рекордное количество указов — 38 — всего за девять дней на посту главы государства. Как отмечает портал Axios, так еще не делал ни один американский лидер за всю историю.

Источник: AP 2024

По оценке портала, Трамп перестраивает работу администрации США с целью расширения президентских полномочий, а шквал указов — «кампания в стиле доктрины “Шок и трепет”».

Как отмечает Axios, из бывших американских президентов только Джо Байден и Гарри Трумэн издавали более 40 указов за первые 100 дней работы в Белом доме.

Еще до вступления в должность главы государства представитель команды Трампа отмечал в беседе с ТАСС, что республиканская администрация подготовила для целую «кипу» указов, которые Трамп подпишет в первый день работы на посту американского лидера. Сразу после инаугурации 20 января Трамп отменил 78 указов и меморандумов своего предшественника Байдена.

Трамп Дональд