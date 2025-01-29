Axios: Трамп подписал рекордное количество указов за девять дней президентства

Еще до вступления в должность главы государства представитель команды Трампа отмечал в беседе с ТАСС, что республиканская администрация подготовила для целую «кипу» указов, которые Трамп подпишет в первый день работы на посту американского лидера. Сразу после инаугурации 20 января Трамп отменил 78 указов и меморандумов своего предшественника Байдена.