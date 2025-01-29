Дмитрий Холин попросил вернуть его в Самарскую губернскую думу

В тот период господин Холин сохранил мандат парламентария, однако стал депутатом на непостоянной основе. Пятого февраля 2024 года Дмитрий Холин был досрочно уволен приказом врио командующего 2-й гвардейской общевойсковой армии на основании рапорта самого военнослужащего о переходе на работу в правительство Самарской области и ходатайства председателя губдумы Геннадия Котельникова о досрочной демобилизации майора Холина «для решения оперативных задач государственного значения». В приказе говорилось, что господин Холин уволен на основании п. «г» ч. 3 ст. 51 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которому основанием для досрочного увольнения является наделение военнослужащего полномочиями губернатора или сенатора.