Аксенов пригрозил выговорами главам крымских муниципалитетов

На обрезку сухостоя определен срок до 1 мая, на подготовку почвы и посев газонной травы — до 20 апреля, выравнивание газонов должны произвести до 1 июня, паспортизацию дорог — до конца февраля, чтобы с 1 марта приступить к их грейдированию. Промежуточные итоги по всем поставленным задачам будут подводиться еженедельно.