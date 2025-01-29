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Аксенов пригрозил выговорами главам крымских муниципалитетов

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал депутатам местных советов принять решения о привлечении к дисциплинарной ответственности мэров трех крымских городов и четырех районов. Об этом руководитель республики написал в среду в своем Telegram-канале.

Источник: AP 2024

«Анализ деятельности муниципалитетов за 2024 год и январь 2025 года показывает, что работа по саночистке и уборке, обрезке сухостоя, озеленению, благоустройству общественных и дворовых территорий, содержанию дорог, размещению информационных стендов в подъездах МКД выстроена не везде», — констатировал Аксенов.

В этой связи принято решение обратиться к депутатам городских и районных советов с рекомендацией инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности и объявлении выговоров главам администраций Симферополя, Керчи, Евпатории, Симферопольского, Сакского, Советского, Первомайского районов.

«Снятие взысканий будет возможно, только если по конкретному направлению все вопросы закрыты», — добавил глава региона.

При этом он поставил сроки для устранения недочетов. В частности, все работы по высадке многолетних насаждений должны быть завершены до 15 апреля.

«Приоритетные места высадки — центральные улицы, въездные группы, парки, скверы и пустующие участки. Особое внимание курортным городам и поселкам. За дальнейшее содержание саженцев в течение первых трех лет должно отвечать конкретное закрепленное лицо», — подчеркнул Аксенов.

На обрезку сухостоя определен срок до 1 мая, на подготовку почвы и посев газонной травы — до 20 апреля, выравнивание газонов должны произвести до 1 июня, паспортизацию дорог — до конца февраля, чтобы с 1 марта приступить к их грейдированию. Промежуточные итоги по всем поставленным задачам будут подводиться еженедельно.

Чиновникам Феодосии ранее была дана неделя на устранение проблем с грейдированием дорог в населенных пунктах региона. В противном случае ответственных также ждет дисциплинарное взыскание, заявлял Аксенов 22 января.